Start in La Liga Bellingham bei Real-Sieg gleich im Fokus Stand: 12.08.2023 23:25 Uhr

Mit Neuzugang Jude Bellingham im zentralen Mittelfeld hat Real Madrid hat Real Madrid einen erfolgreichen Start in die Saison in La Liga gefeiert. Der Ex-Dortmunder erzielte beim 2:0 (2:0)-Sieg am Samstag (12.08.2023) seinen ersten Liga-Treffer für die "Königlichen".

Rodrygo (28.) hatte Madrid in Führung gebracht, ehe Bellingham mit einem Volleyschuss im Anschluss an einen Eckball per Aufsetzer zum 2:0 traf (36.). Real Madrid, bei dem die Deutschen Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie Routinier Luca Modric zunächst auf der Bank saßen, lieferte beim Angstgegner der vergangenen Jahre eine souveräne Leistung ab.

Nachdem Rodrygo mit einem Schuss ins kurze Eck gegen Spaniens Nationaltorwart Unai Simon die Führung erzielt hatte, waren die Gäste auf Kurs. David Alaba scheiterte kurz darauf aus kurzer Distanz (34.). Aber besser machte es dann Bellingham. Der 103-Millionen-Euro-Transfer stand bei einem Eckball völlig frei. Den Schuss traf der Engländer dann zwar nicht richtig, aber die Kugel flog als Aufsetzer unhaltbar über Simon ins linke Eck.

In Durchgang zwei ließ Real, bei dem Rüdiger und Kroos eingewechselt wurden, nichts mehr anbrennen.