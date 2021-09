Der spanische Fußball-Meister Atlético Madrid ist in Unterzahl nicht über ein torloses Remis im Heimspiel gegen Athletic Bilbao hinausgekommen. Durch den einen Punkt im Topspiel am Samstag (18.09.2021) in der Primera División eroberte das Team von Trainer Diego Simeone mit elf Zählern zumindest vorübergehend die Tabellenführung.

Platzverweis für Joao Félix

Vorbeiziehen können noch Real Madrid und dem FC Valancia, die an diesem Sonntag aufeinandertreffen. Auch San Sebastian könnte mit einem Sieg gegen den FC Sevilla die Spitze erobern. Bilbao rückte mit neun Punkten auf Platz vier vor.