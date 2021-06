Besonders in Erinnerung bleibt seine Aktion im Champions-League-Finale 2018 gegen Liverpools Stürmer Mo Salah, in dessen Folge der an der Schulter verletzte Stürmer ausgewechselt werden musste. Ramos kam ungeschoren davon. Sein Verteidigerkollege Giorgio Chiellini (Juventus Turin) beschrieb die Aktion in seiner Autobiographie zwei Jahre später provokativ: "Was er mit Salah gemacht hat, war ein Meisterwerk." Ramos' Vorliebe für solche Fouls an der Schmerzgrenze seien Teil seines "teuflischen" Spielstils.