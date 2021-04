La Liga: Atlético setzt ein Zeichen im Titelkampf

Gegen den Tabellenletzten feierte der Spitzenreiter am Sonntag (18.04.21) auch ohne seine Top-Stürmer Luis Suárez und Joao Felix ein 5:0 (2:0) und setzte sich mit 70 Zählern zunächst bis auf vier Punkte von Verfolger Real Madrid (66) ab. Dahinter liegt der FC Barcelona (65), der am Vortag die Copa del Rey gewonnen hatte.

Correa und Llorente im Doppelpack

Die Doppelpacker Angel Correa (42./44.) und Marcos Llorente (53./68) sowie Yannick Carrasco (49.) sorgten für den klaren Atletico-Sieg. Rekordmeister Real kann am Abend beim FC Getafe wieder verkürzen, Barcelona hat sein Nachholspiel gegen den FC Granada am 28. April. Vor dem Sieg über Eibar war die Atlético-Mannschaft von Trainer Diego Simeone in vier von fünf Spielen sieglos geblieben.

red/dpa | Stand: 18.04.2021, 18:29