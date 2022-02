Mbappé hatte in der ersten Halbzeit Pech, als er nach einem Konter nur den Pfosten traf (40.). Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler spielte von Beginn an und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. Für ihn kam Ángel Di María in die Partie (66.).

Für Paris war es letztlich eine erfolgreiche Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (15.02.2022) gegen Real Madrid. Im Duell mit dem spanischen Rekordmeister wartet auf PSG eine deutlich schwierigere Aufgabe als im Alltag in der Liga. Dabei hofft Paris auf die Unterstützung seiner Fans, nachdem diese am Freitag mit Plakaten und Bannern gegen die Klubführung protestiert hatten.

Quelle: sid/dpa/red