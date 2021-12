Wenn Hansi Flick die Chance hätte, wäre Toni Kroos womöglich einer, den der Bundestrainer gerne zur WM 2022 nach Katar mitnehmen würde. Doch nach der EM im vergangenen Sommer entschloss sich der Mittelfeldstratege, seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden.

Dass dies nicht geschah, weil er qualitativ nicht mehr mithalten könne, zeigen die Leistungen, die er in dieser Saison wieder bei Real Madrid abruft.

Unter der Woche verhalf er den "Königlichen" mit seinem Tor zum 1:0 beim Sieg gegen Inter Mailand (2:0) zum Gruppensieg in der Champions League, schon am Spieltag zuvor traf er sehenswert bei Sheriff Tiraspol (3:0) zum zwischenzeitlichen 2:0. Und in der Liga begeistert der 31-Jährige als Stratege im alt bewährten Mittelfelddreieck mit Luka Modric und Casemiro.

Neuer Vertrag als Lohn für die perfekte Karriereplanung?