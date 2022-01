Wie schnell der Wind sich drehen kann, erlebt Marc-André ter Stegen gerade am eigenen Leib. Eigentlich galt der deutsche Torhüter in Diensten des FC Barcelona zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung eher als Auslaufmodell denn als Vision für die Zukunft. Zu viele schwerwiegende Fehler waren dem 29-Jährigen in den vergangenen Wochen unterlaufen.

Auch aufgrund der wankelmütigen Darbietungen ter Stegens rutschte der finanziell äußerst schwer angeschlagene Traditionsklub aus Katalonien (über 1,3 Milliarden Euro Schulden) in der laufenden Saison in der Tabelle ab und verlor den Nimbus als Titelaspirant in der spanischen Liga.

Die Wiederauferstehung

Nun aber, gegen RCD Mallorca, verhinderte ter Stegen in der Nachspielzeit mit einem prächtigen Reflex einen Gegentreffer. Mallorcas Jaume Costa versuchte sich an einer Direktannahme aus fünf Metern Entfernung, ter Stegen riss den Arm hoch und der Ball prallte ab wie an einer Mauer. Sieg gerettet, ter Stegen gefeiert - erstmals seit längerer Zeit.