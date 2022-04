Nächstes Ziel für Real ist der erneute Gewinn der Champions League. Nach dem 3:4 im Halbfinal-Hinspiel bei Manchester City will der Rekordsieger im Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr live hören und im Ticker) doch noch den Sprung ins Finale schaffen. Den Meistertitel hatte Ancelotti schon vorab als Zusatz-Motivation bezeichnet. " Wenn wir es schaffen, den Titel am Samstag zu gewinnen, werden wir natürlich feiern ", sagte der Italiener. "Ich glaube, das würde uns für das Spiel gegen Manchester City helfen."

Quelle: red/sid/dpa