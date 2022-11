13. Spieltag in La Liga Piqué-Abschied in Barcelona mit Sieg und Tränen Stand: 05.11.2022 23:12 Uhr

Der Sieg über UD Almeria und die Tabellenführung waren Nebensache: Beim FC Barcelona drehte sich alles um den bewegenden Abschied von Vereinslegende Gerard Piqué.

Der spanische Welt- und Europameister hatte am Donnerstag (03.11.2022) völlig überraschend seinen kurz bevorstehenden Rücktritt vom Profifußball angekündigt. Das 2:0 (0:0) am Samstagabend gegen Almeria war dann sein letztes und geriet zur Feierstunde: In der 83. Minute wurde Piqué ausgewechselt, verabschiedete sich unter Tränen von Kollegen und Konkurrenten, nach dem Schlusspfiff drehte er Ehrenrunden und wurde frenetisch gefeiert.

"Kein anderes Team nach Barça "

Schon vor der Partie hatte Piqué seinen Fans mitgeteilt: "Ich habe immer gesagt, dass es kein anderes Team nach Barça geben wird. Und so wird es sein. Ich werde ein normaler Fan sein. Ich werde das Team unterstützen. Ich werde die Liebe für Barça an meine Kinder weitergeben. So wie es meine Eltern mit mir gemacht haben."

Piqué wurde in Barcelona geboren und als Fußballer vom FC Barcelona ausgebildet. Nach zwischenzeitlichen Stationen bei Manchester United und Real Saragossa war er 2008 zu Barça zurückgekehrt und hat mit dem Club seitdem mehrmals unter anderen die Champions League und die spanische Meisterschaft gewonnen. Zuletzt war er von Trainer Xavi aber kaum noch berücksichtigt worden.

Tore durch Dembélé und de Jong

Bei seinem Abschiedsspiel tat sich Barcelona zunächst lange sehr schwer, ehe Ousmane Dembélé (48.) und Frenkie de Jong (62.) für klare Verhältnisse sorgten. Barcelona führt die Tabelle nun mit zwei Punkten Vorsprung an, Real Madrid kann aber mit einem Sieg am Montagabend bei Rayo Vallecano wieder vorbeiziehen.