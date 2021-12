Derby in Madrid

Das Topspiel des 17. Spieltages wird am Abend um 21 Uhr in Madrid angepfiffen. Dann steht das Derby zwischen Real und Atlético an. Real Madrid hat aktuell schon 15 Punkte mehr als der FC Barcelona, der am vergangenen Mittwoch mit 0:3 beim FC Bayern München verlor und damit aus der Champions League ausschied.