Mit nunmehr 28 Punkten ist Sevilla zumindest über Nacht Tabellenführer in der Primera División. Dank Victor Laguardia (5. Minute) und einen Handelfmeter von Joselu (45.+7) lagen die Gäste zur Halbzeit überraschend in Führung.

Der Ausgleichstreffer von Lucas Ocampos (38.) zum 1:1 und das späte 2:2 von Rakitic waren am Ende zumindest noch einen Punkt wert.

In der Königsklasse empfängt Sevilla am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) den VfL Wolfsburg am 5. Spieltag der Gruppe G.

Unentschieden zwischen Celta und Villareal

Auch Celta Vigo und der FC Villareal spielten am Samstag keinen Sieger aus. Alberto Moreno brachte Villareal in Führung (27.), Brais Méndez glich für Vigo aus (72.). Das Remis hilft im unteren Mittelfeld der Tabelle keinem der Teams wirklich weiter.

sid/dpa | Stand: 20.11.2021, 18:48