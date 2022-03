Spitzenreiter Real Madrid ist mit 63 Punkten aber schon enteilt und kann mit einem Sieg an diesem Montag auf Mallorca weiter davonziehen. Am kommenden Sonntag empfängt der Rekordmeister dann Barcelona zum Clásico.

Für Barcelona mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen sorgte gegen Osasuna Ferran Torres per Foulelfmeter (14. Minute) für die Führung und traf auch zum 2:0 (21.). Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (27.) erhöhte noch vor der Halbzeit. Zum Endstand war Riqui Puig (75.) erfolgreich.

FC Sevilla nur remis

Der FC Sevilla war am Nachmittag nicht über ein 1:1 bei Rayo Vallecano hinausgekommen. Bebe traf in der 46. Minute für die Gastgeber, der Ex-Bremer und -Dortmunder Thomas Delaney glich in der 63. Minute aus.