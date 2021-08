Am dritten Spieltag erkämpften sich die Königlichen ein 1:0 (0:0) bei Betis Sevilla und kletterten zumindest für 24 Stunden an die Tabellenspitze. Daniel Carvajal traf nach schöner Vorarbeit von Karim Benzema in der 61. Minute zur verdienten Führung.

Flut an Gelben Karten

In einer sehr kämpferisch geprägten ersten Halbzeit handelten sich die Gastgeber vor 22.590 Zuschauern bereits fünf Gelbe Karten ein, eine davon zeigte Schiedsrichter Alejandro Hernandez Betis-Trainer Manuel Pellegrini (45.+2), der an der Seitenlinie kaum zu bremsen war.