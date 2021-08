Primera Division

Correa schnürt Doppelpack für Atlético Madrid

Angel Correa brachte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone in der 23. Minute in Führung, Iago Aspas glich per Handelfmeter in der 59. Minute für Vigo aus. Nur fünf Minuten später war erneut Correa für Atlético erfolgreich, diesen Vorsprung brachte Simeones Team mit etwas Glück ins Ziel.

Während der fast zehnminütigen Nachspielzeit sahen noch Hugo Mallo von Vigo und Mario Hermoso nach einer Rudelbildung jeweils die Rote Karte.

Real Madrid feiert Erfolg bei Alaba-Premiere

Manu Garcia im Zweikampf mit Eden Hazard

Real Madrid siegte bereits am Samstag beim Debüt des langjährigen Bayern-Spielers David Alaba bei Deportivo Alaves mit 4:1 (0:0). Torjäger Karim Benzema mit einem Doppelpack (48., 62.), Nacho (56.) und Vinicius Junior (90.+2) erzielten die Treffer für Real, bei denen Toni Kroos aufgrund einer Schambeinentzündung nicht im Aufgebot stand.

Trainer Carlo Ancelotti, der nach sechs Jahren auf die Madrider Trainerbank zurückgekehrt war, konnte mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Alaves war das bessere Team, Pere Pons verpasste die Führung für den Außenseiter (37.).

Nach dem Seitenwechsel agierten die Königlichen viel dominanter, der Treffer von Urgestein Nacho, der bereits seit 20 Jahren für Real spielt, war dann schon die Vorentscheidung. Joselu erzielte per Foulelfmeter (65.) den Ehrentreffer für die Gastgeber.

sid/dpa | Stand: 15.08.2021, 19:43