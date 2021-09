Die drei Klubs haben die Einigung über eine Abgabe von zehn Prozent der Anteile an die internationale Beteiligungsgesellschaft CVC offiziell angefochten, das teilten die Klubs am Freitag mit. Der Deal untergrabe die Bestimmungen des aktuellen Reglements, hieß es in der Begründung.

Klubs kritisieren einen angeblich "irregulären Prozess"

Die Klubs behaupten, das Geschäft sei "im Rahmen eines irregulären Prozesses" zustande gekommen, "der die erforderlichen Mindestgarantien für eine Operation von solcher Bedeutung und Dauer" nicht eingehalten habe. Im August hatten 38 von insgesamt 42 Profi-Klubs zugestimmt.