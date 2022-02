Copa del Rey - Bilbao wirft Real Madrid aus dem Pokal

Bilbao gewann am Donnerstagabend (03.02.2022) durch einen späten Treffer von Alex Berenguer mit 1:0 und brachte Athletic ins Halbfinale. Berenguer traf in der 89. Minute nach einer starken Einzelaktion mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze. Athletic gelang zugleich die Revanche für das verlorene Supercup-Finale am 16. Januar gegen die Königlichen.

Copa del Rey: Athletic vor drittem Finaleinzug in Serie

Die Basken dürfen damit weiter vom dritten Einzug ins spanische Pokalfinale in Serie träumen. 2021 stand Athletic in zwei aufeinanderfolgenden Endspielen, nachdem das Pokalfinale 2020 aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wurde. Beide Male unterlag Bilbao.

Auch Betis im Halbfinale

Mit dem Spitzenreiter Real scheiterte damit auch der letzte der spanischen Großklubs frühzeitig. Zuvor war Betis durch ein 4:0 (1:0) bei Real Sociedad San Sebastián ins Halbfinale eingezogen. Doppeltorschütze Juanmi (12. und 57. Minute), der Brasilianer Willian Jose (83.) und der ebenfalls nach der Pause eingewechselte Aitor Ruibal (87.) trafen für das Gästeteam.

Bereits am Mittwoch buchten Rayo Vallecano (1:0 gegen RCD Mallorca) und der FC Valencia (2:1 gegen FC Cádiz) das Halbfinalticket für die Copa del Rey.

Quelle: dpa