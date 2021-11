Der 41 Jahre alte frühere Barça-Profi soll Nachfolger des geschassten Trainers Ronald Koeman werden und den Traditionsklub aus der sportlichen Krise nach dem Weggang von Superstar Lionel Messi führen.

Der Weltmeister von 2010 hat einen eigentlich noch bis 2023 gültigen Vertrag als Cheftrainer des Al-Sadd SC. Der katarische Klub teilte allerdings am Freitag (05.11.2021) via Twitter mit, dass er dem Wunsch Xavis nach einem Wechsel zu dessen Herzensklub nicht im Weg stehen wolle. Daher habe er die Freigabe erteilt, auch weil Barcelona die in einer Ausstiegsklausel geforderte Summe zahlen werde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nach spanischen Medienberichten könnte Xavi noch am Freitag als neuer Trainer des FC Barcelona vorgestellt werden.

dpa/red | Stand: 05.11.2021, 12:30