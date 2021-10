Dieses Spiel hatte über Jahrzehnte großen Einfluss auf die Wahl zum Ballon D'Or. Denn der Showdown zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid war auch das Treffen der weltbesten Fußballer: Messi, der von seinen 38 Clásicos 17 gewann und 26 Tore erzielte. Ronaldo, der nur achtmal als Sieger vom Platz ging, aber immerhin 18 Mal traf. Xavi, Iniesta, Ramos, Casillas, Zubizarreta, Raúl, Zidane, Beckham, Figo, Ronaldo (der brasilianische), Ronaldinho, natürlich auch Maradona - eine Ehrengarde, die sich noch Absätze lang fortsetzen ließe.

Koeman als Dauer-Miesepeter

Und jetzt? Am 24. Oktober 2021 erinnert erstmal nur die Zuschauerzahl von vermutlich 99.000 im Camp Nou - soviel hat die katalanische Behörde inzwischen wieder zugelassen - an die unzähligen magischen Nächte, die dieses Duell hervorgebracht hat. In der harten Realität der Tabelle trifft am 10. Spieltag der Primera División der Siebte auf den Zweiten.