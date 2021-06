Primera División

Nachfolger von Zidane - Ancelotti neuer Trainer von Real Madrid

Carlo Ancelotti kehrt zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid zurück. Ancelotti, der eigentlich noch bis 2024 an den FC Everton gebunden war, tritt die Nachfolge von Zinedine Zidane an. Das teilte der Klub am Dienstag (01.06.2021) mit.