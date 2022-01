Mit Pellegrini kam der Erfolg

Zurück zum Sportlichen. Verantwortlich für den aktuelle Höhenflug der "Béticos" ist Trainer Manuel Pellegrini. Der Chilene übernahm den Klub im Sommer 2020, in der Saison zuvor war Betis als 15. Knapp am Abstieg vorbeigeschrammt.

In Pellegrinis erstem Jahr reichte es dann schon zu Platz sechs, was dem Team einen Platz in der Europa League bescherte. Dort zog Betis als Zweiter hinter Bayer Leverkusen in die Zwischenrunde ein, Gegner ist Zenit Sankt Petersburg.

Voll auf Offensive

Schon diese Erfolge fanden in Spanien große Beachtung. Dabei stellte Pellegrini nichtmals den Kader großartig um, sondern verstärkte ihn nur punktuell. Vielmehr verpasste der 68-Jährige dem Team eine neue Taktik und ein neues Selbstbewusstsein.

Bei Betis setzte er von Beginn an auf Offensive. In den Jahren zuvor ging es für den Klub ausschließlich darum, Tore zu verhindern und Niederlagen zu vermeiden. Jetzt geht es darum, Spiele zu gewinnen. 37 Treffer hat Betis in der Primera Divison in dieser Saison bisher gemacht, das sind die zweitmeisten hinter Spitzenreiter Real Madrid.

Fekir ist der Star im Team

Star des Teams ist Nabil Fekir, Der offensive Mittefeldfeldmann, der 2018 mit Frankreich Weltmeister wurde, kam 2019 von Olympique Lyon. Toptorschütze ist Linksaußen Juanmi mit 14 Treffern, Mittelstürmer Borja Iglesias hat zehn Mal getroffen. Bekannt sind zudem Linksaußen Christian Tello, ehemals FC Barcelona, sowie Innenverteidiger Marc Barta, der in der Bundesliga für Borussia Dortmund spielte. Im Tor steht der Portugiese Rui Silva. Neben Fekir ist Sergio Canales tragender Teil der Offensive.

Mit dem "Ingenieur" in die Königsklasse?

Mit Betis kämpft Pellegrini nun um einen Platz in der Königsklasse. Er ist in Spanien bekannt dafür, Klubs aus der Mittelmäßigkeit zu erlösen und sie ins europäische Rampenlicht zu hieven. Den FC Villarreal führte er ins Halbfinale der Champions League, mit dem FC Malaga kam er bis ins Viertelfinale, wo er nur ganz knapp an Borussia Dortmund scheiterte. Deshalb wird Pellegrini in Spanien nur der "Ingenieur" genannt. Und wer weiß – vielleicht landet Betis dann ja auch irgendwann in der Tabelle vor dem FC Sevilla.

