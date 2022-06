Wechsel in die Major League Soccer Gareth Bale im Anflug auf L.A. Stand: 26.06.2022 09:50 Uhr

"Bis bald, Los Angeles!" - Gareth Bale hat via Twitter seinen Wechsel zu Los Angeles FC in die Major League Soccer verkündet.

Als Rafael van der Vaart sich einst im Trikot des FC Valencia ablichten ließ, zu einem Zeitpunkt, als er offiziell noch beim Hamburger SV unter Vertrag war, gab es einigen Aufruhr. Dies ist bei den Fans von Real Madrid nun definitiv nicht zu erwarten, als Gareth Bale am Samstagabend (25.06.2022) bei Twitter ein Video veröffentlichte, das ihn mit Trikot und Baseball-Käppie von Los Angeles FC zeigte. Dazu die Überschrift: "Bis bald, Los Angeles."

Twitter-Beitrag von GarethBale11: "See you soon, Los Angeles. 👊 @LAFC @LAFC3252 https://t.co/GVP8WVWLPe"

Bale bei Real Madrid zuletzt mehr auf dem Golfplatz

Bei Real Madrid dürfte man mehr als froh sein, dass Bales Vertrag ausgelaufen ist und sie den wohl teuersten Reservisten des Weltfußballs endlich von der Gehaltsliste bekommen. Nachdem der Waliser im September 2013 angeblich für die Rekordsumme von 100 MiIllionen Euro nach Madrid gekommen war, in den vergangenen Jahren aber häufiger auf den Golfplätzen in der Umgebung als im Trikot der Königlichen zu sehen war. In der zurückliegenden Saison kam er auf gerade einmal fünf Einsätze, wenn auch verletzungsbedingt.

Mehrmals sollen Versuche der Königlichen, Bale zu einem vorzeitigen Wechsel zu bewegen, gescheitert sein - was wohl auch am Monster-Gehalt gelegen haben dürfte, das die Real-Chefetage dem einst umschwärmstesten Angreifer Europas garantiert hatte. Mehr als ein Leihgeschäft mit Tottenham vor zwei Jahren war nicht drin. Die Spurs galten nun auch wieder als möglicher Abnehmer für den 32-Jährigen, ebenso wie sein Heimatklub Cardiff City.

Wechsel in die MLS - auch für die WM in Katar

Auch über ein mögliches Karriereende wurde in den Medien spekuliert - was aber schon wegen der bevorstehenden Weltmeisterschaft im November unwahrscheinlich erschien. Wales hatte sich erstmals seit 1958 wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert, Bales letztes großes Ziel, wie er mehrfach erklärt hatte.

Nun wird er seine Karriere in der Major League Soccer fortsetzen, dass Los Angeles FC die Meldung von Bale bei Twitter ebenfalls teilte, dürfte als Bestätigung gelten. Bale setzt damit die Reihe von Starspielern fort, die im fortgeschrittenen Profialter in die US-Profiliga wechseln. In L.A. trifft Bale auf Giorgio Chiellini, die italienische Abwehrikone ist auch erst vor kurzem in die USA gewechselt.

Bale soll sich einem Bericht von "The Athletic" zufolge auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben und zusätzlich eine Option erhalten, seinen Vertrag um weitere 18 Monate verlängern zu können. Trainiert wird Los Angeles FC vom ehemaligen Fußball-Bundesligaprofi Steven Cherundolo. Die Chance auf weitere Titel, bei Real gewann Bale allein fünfmal die Champions League, bietet L.A. auch: Der Club führt derzeit die Western Conference in der MLS an.