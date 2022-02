AS Pirae: Amateurklub aus Tahiti fliegt zur Klub-WM

Beim AS Pirae freut man sich seit Silvester auf die nun anstehenden Tage. Seit dem Jahreswechsel steht nämlich fest, dass der Verein aus Tahiti seinen Kontinentalverband bei der FIFA -Klub- WM vertreten wird, die am Donnerstag (03.01.2022) startet. Auf Facebook spricht der Verein von " der Chance ihres Lebens " für die 22 Spieler, die nach Abu Dhabi fliegen werden.

Komplizierte Teilnehmerauswahl für Ozeanien

Der Kontinentalverband von Piraes Heimatland Tahiti ist die Ozeanische Fußball-Konföderation (OFC). Normalerweise vertritt der Sieger der OFC-Champions-League den Verband bei der Klub- WM .

Doch die Lage ist kompliziert. Seitdem die Saison der OFC-Champions-League im Jahr 2020 wegen Corona abgebrochen wurde hat kein weiteres Turnier stattgefunden. Statt des Siegers sollte der neunmalige Rekordsieger des Wettbewerbs, der FC Auckland City aus Neuseeland nach Abu Dhabi fliegen.

Rekordsieger aus Neuseeland muss absagen

Doch Auckland musste seine Teilnahme absagen. Neuseeland hält wegen der ansteckenden Omikron-Variante momentan weiter an seiner strengen Grenzpolitik fest. Die Mannschaft von Auckland hätte nach ihrer Rückkehr aus den Emiraten zehn Tage in Quarantäne gemusst.

Bereits im letzten Jahr musste Auckland für die Klub-WM absagen - ebenfalls wegen der strengen Regeln an Neuseelands Grenzen. Das enttäuscht den Klub-Präsidenten: " Eine Menge harter Arbeit und Einsatz sind in die Vorbereitung auf das Spiel in den Emiraten geflossen. Nicht an dem Turnier teilnehmen zu können ist ein Schlag für uns ", hieß es von Ivan Vuksich auf der Vereinshomepage.

FIFA wählt AS Pirae zum Ozenanien-Teilnehmer

Nach der Absage Aucklands wählte die FIFA schließlich den AS Pirae als Teilnehmer für die Ozeanien aus. Warum der Klub aus Tahiti ausgewählt wurde, dazu hüllt sich der Fußball-Weltverband in seiner Erklärung in Schweigen. Pirae ist der erste Klub aus Tahiti bei einer Klub- WM .

Der Verein wurde in der letzten Saison Meister in der ersten Fußball-Liga des Landes, agiert aber trotzdem als Amateurverein. Zu einem der größten Erfolge des Vereins gehört die Teilnahme am Finale der OFC-Champions-League im Jahr 2006. Dort verlor man ausgerechnet gegen Auckland, die man jetzt bei der Klub- WM ersetzt.

Corona bleibt Thema bei der Klub-WM

Das Problem: Corona machte aber auch vor der Mannschaft aus Pirae nicht Halt. Sieben Spieler wurden im Vorfeld des Turniers in Abu Dhabi positiv getestet. Einige von ihnen können ihrer Mannschaft aber nachreisen, weil sie inzwischen negativ getestet wurden.