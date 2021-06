Für Kritik sorgt auch das Verhalten Löws. Dieser hatte vor der WM schwache Leistungen verbal weggewischt und stets betont, in Russland werde man auf den Punkt da sein. Vor dem Spiel gegen Schweden lässt er sich in Sotschi demonstrativ entspannt an einer Laterne fotografieren. Nach dem 0:2 gegen Südkorea am letzten Spieltag ist das Turnier aber vorbei.