Auf individuelle Auszeichnungen wird der Fußball verzichten können. Auf die Fans in den Stadien musste er verzichten. Inzwischen sind die Fans leere Tribünen und das Gebrülle von Spielern und Trainern gewohnt, gewöhnen mögen sie sich nie daran.

Wenn Ihnen jemand am 17. Januar 2020 gesagt hätte, dass …

… Polizisten mit Schutzwesten und Waffen die Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Privathäuser von Funktionären des Verbandes durchsuchen, hätten Sie vermutlich mit den Schultern gezuckt.

Es ist fatal für den DFB, dass er stets ankündigt, aufklären zu wollen und transparent zu sein, es aber weiterhin nur Fragen gibt. Eine davon ist: Wer gewinnt den Machtkampf zwischen Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius?

Alles ist möglich

Sportlich gab es auch ein ziemliches Problem, denn wie Hansi Flick verlor auch sein ehemaliger Chef Joachim Löw ein Spiel in diesem Jahr. Das 0:6 in Spanien schaffte es zwar nicht als Dringlichkeitssitzung in den Bundestag, aber weit entfernt war es auch nicht. Ergebnis der ganzen Aufregung: Joachim Löw genießt als Bundestrainer die volle Rückendeckung des DFB. Im Fußball ist eben alles möglich.

Bayern auch bei den Frauen die Nummer Eins

Außer bei den Bayern, denn die gewinnen inzwischen auch bei den Frauen immer. Zwölf Siege nach zwölf Spieltagen in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg, Meister, Pokalsieger und Finalist in der Champions League, ist national nur noch die zweite Kraft.

Quarantäne in Gruppen und weitere Fragen

Die Bundesliga der Frauen hat ein leicht schiefes Tabellenbild, genau wie die 2. Liga der Männer, schiefer ist es in der 3. Liga. Auch das liegt an Corona, denn einige Mannschaften wurden geschlossen in Quarantäne geschickt, wenn es positive Tests gab. Die Bundesliga der Männer kam immer darum herum, zumindest musste sie nie ein Spiel verlegen.