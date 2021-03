Durch den Erfolg am Montagabend (15.03.2021) verdrängte Barcelona seinen Erzrivalen Real Madrid wieder von Rang zwei, nach dem 27. Spieltag trennen das Team von Ronald Koeman vier Punkte von Tabellenführer Atletico Madrid. Barca ist seit nun seit 17 Ligaspielen ungeschlagen.

Messi sorgte mit seinen Toren 660 und 661 im Barca-Trikot (13./90.) für den Startschuss und Schlusspunkt. Der französische Weltmeister Antoine Griezmann (35.) und Oscar Mingueza (53.) waren ebenfalls für die Gastgeber erfolgreich. Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen war einzig beim Foulelfmeter von Rafael Mir Vicente (45.+4) machtlos.

Barca huldigt Messi

Der Verein huldigte Messi in seinem Rekordspiel mit einem großen Transparent auf der leeren Tribüne, es zeigte den sechsmaligen Weltfußballer Arm in Arm mit seinem ehemaligen Teamkollegen Xavi. "Es konnte nur Leo sein" , sagte Xavi bei "Mundo Deportivo" zu Messis Marke. "Es ist absolut fair, dass der beste Spieler der Geschichte derjenige ist, der die Farben von Barca am häufigsten verteidigt hat." Am kommenden Sonntag (21.00 Uhr) im Auswärtsspiel bei Real Sociedad dürfte der Argentinier zum alleinigen Rekordspieler Barcas aufsteigen.

Benzema hält Real Madrid im Titelrennen

Karim Benzema kontrolliert den Ball artistisch

Torjäger Karim Benzema hat unterdessen die kleine Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung des spanischen Meisters Real Madrid am Leben erhalten. Der Franzose erzielte beim 2:1 (0:0) gegen das Kellerkind FC Elche beide Treffer der "Königlichen" (73., 90.+1), die den Rückstand auf Spitzenreiter Atlético Madrid auf sechs Punkte verkürzten.

Der Stadtrivale verpasste es am Samstagabend beim 0:0 beim FC Getafe, trotz 20-minütiger Überzahl weiter davonzuziehen. Aufseiten der Gastgeber sah der Kameruner Allan Nyom (71.) wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

Elche zunächst in Führung

Nach einer schwachen ersten Halbzeit konnten die "Königlichen" auch nach dem Wiederanpfiff zunächst nicht wirklich für Gefahr sorgen. Elche nutzte das eiskalt aus und ging nach einer Ecke durch Dani Calvo (61.) sogar in Führung.

Ramos feiert Comeback

Danach reagierte Trainer Zinédine Zidane und brachte unter anderem Nationalspieler Toni Kroos. Die Gäste standen fortan nur noch hinten drin. Trotzdem blieb Real spielerisch einiges schuldig, durfte dank Benzema zum Schluss aber trotzdem jubeln. Bei Real feierten Sergio Ramos und Eden Hazard ihr Comeback nach längerer Verletzungspause.

red/sid/dpa | Stand: 15.03.2021, 23:15