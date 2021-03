Ein Lächeln? Eine sichtbare Gefühlsregung? Vielleicht sogar ein wenig Erleichterung angesichts des Lebenszeichens seiner Mannschaft im Ligaalltag? Nein, nichts. Andrea Pirlo bleibt Andrea Pirlo.

Der Juventus-Trainer kommentiert den problemlosen, aber unspektakulären 3:1-Erfolg Turins in Cagliari weitgehend emotionslos. Kein Gesichtsmuskel zu viel bewegt sich im bärtigen Gesicht von Pirlo, 41, den sie schon als Aktiven nur den Stoiker nannten.

Der Druck, unter dem er derzeit steht, ist Pirlo nicht anzusehen. Nur als er seinen besten Spieler verteidigt, tut er dies mit Nachdruck. Cristiano Ronaldo, urteilt der Trainernovize, habe mit drei Toren innerhalb von 22 Minuten die richtige Antwort gegeben auf die Kritik nach dem Scheitern in der Champions League gegen den FC Porto.

Drei Ronaldo-Tore in Cagliari

Drei Ronaldo-Tore und ein Sieg in der Fußballprovinz Cagliari, der die in Italien wie üblich aufgeheizten Debatten rund um Juventus Turin zumindest für den Augenblick beruhigt. Trotzdem spielt der Rekordmeister unter dem neuen Trainer Pirlo seine bislang schlechteste Saison seit einem Jahrzehnt.

Normalerweise rechneten sie bei Juventus in dieser Saisonphase längst, an welchem Spieltag denn der nächste Scudetto perfekt gemacht wird. Jetzt hat der Titelverteidiger (bei einem Spiel weniger) bereits zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand und ist in der Champions League gegen ein international höchstens mittelmäßiges Team rausgeflogen.

Mit einer solchen Bilanz können Trainer in Turin schon einmal wackeln. Nicht so Pirlo. Der Heiligenstatus, den sich der Weltmeister von 2006 in seiner Zeit als Spieler erworben hat, schützt. Auch die für gewöhnlich nicht zimperlichen italienischen Medien äußern Kritik am Trainer Pirlo nur sehr vorsichtig.

Sportliche Leistungen sind oft dürftig

Dabei geben die Auftritte Juventus Turins in dieser Saison durchaus Anlass für Tadel. Nicht nur die Ergebnisse, auch die Leistungen auf dem Rasen sind dürftig. Vom versprochenen Aufbruch, einem neuen, attraktiven Stil, ist bei Italiens teuerster Mannschaft wenig zu sehen. "Der Fußball, den ich möchte ", lautet der Titel der Examensarbeit, mit der Pirlo vor gut einem Jahr Italiens Trainerschule in Coverciano abgeschlossen hat.

Von einem Fußball, der auf frühe Balleroberung und hohes Pressing setzt, ist darin die Rede. Von einem Fußball also, wie er international im Trend liegt, in Italien aber nach wie vor wenig praktiziert wird. Genau deswegen haben die Verantwortlichen in Turin auf Pirlo gesetzt. Weil sie bei Juventus nach neun Meistertiteln in Folge nicht nur erfolgreich, sondern auch schön spielen wollen.

Sarri musste trotz Meistertitel gehen

Der Einstand Pirlos aber verlief nicht nach Plan. Vorgesehen war, dass der 116-fache Nationalspieler sich langsam in seinen neuen Job als Trainer einarbeitet, wie es beispielsweise Zinédine Zidane in Madrid oder Pep Guardiola in Barcelona durften. Pirlo hatte bei Juventus im Frühjahr einen Vertrag als Coach der zweiten Mannschaft unterschrieben. Die spielt in der dritten italienischen Liga, gegen Teams wie Pontedera, Lecco oder Olbia. Dann aber scheiterte nur wenige Wochen danach das Experiment mit dem kauzigen Maurizio Sarri.

Als Spieler wie Ronaldo, Giorgio Chiellini oder Leonardo Bonucci deutlich machten, dass sie den gelernten Bankangestellten auf der Juve-Trainerbank nicht wirklich ernst nehmen, musste Sarri trotz Meistertitel gehen. Ein valide Alternative war auf die Schnelle nicht zu bekommen, kurzerhand wurde dann der eigentlich als Drittligacoach geholte Pirlo zum Cheftrainer befördert. Er führt seitdem eine der renommiertesten Mannschaften der Welt, ohne vorher auch nur eine Bambini-Mannschaft trainiert zu haben.

Kein Autoritätsproblem

In der Trainerpraxis tut sich Pirlo sichtlich schwer. "Der Fußball, den ich möchte" aus seiner Abschlussarbeit ist von Pirlos Mannschaft nur selten zu sehen. Es gibt Spielstatistiken aus dieser Saison, die null Balleroberungen für die Juventus-Stürmer verzeichnen – ein Offenbarungseid für eine Mannschaft, der hohes Pressing verordnet ist.

Ein Autoritätsproblem steckt offensichtlich nicht dahinter. Selbst Cristiano Ronaldo, so wird es berichtet, achte den ehemaligen Weltklassefußballer Pirlo auch als Trainer. Aber die Altvorderen, bei Juventus jahrelang auf Ergebnisfußball geeicht, tun sich schwer, die gewünschte Spielphilosophie umzusetzen.

Das Offensivspiel ist häufig vorhersehbar, die Abstände stimmen nicht, die Defensive ist für Juventus-Verhältnisse ungewöhnlich anfällig. Mit dem Ergebnis, dass der als Spieler erfolgsverwöhnte Pirlo als Trainer vor allem mediokre Leistungen kommentieren muss.

Juventus-Verantwortliche glauben an den Coach

Trotz aller Schwierigkeiten aber glauben sie in Turin an Pirlo. Unmittelbar nach dem Champions-League-Scheitern versicherte Präsident Andrea Agnelli, Juventus werde mit Pirlo als Trainer weitermachen. Weil Juventus den Meistertitel trotz des aktuellen Rückstands auf Inter Mailand noch nicht abgeschrieben hat.

Vor allem aber, weil sie Pirlo zutrauen, den gewünschten Verjüngungsprozess zu lenken. Derzeit ist der 36 Jahre alte Cristiano Rolando der einzige, der Juventus auch nach durchschnittlichen Auftritten Siege beschert. Die Zukunft aber soll geprägt werden von Spielern wie Federico Chiesa (23), Dejan Kulusevski (20), Matthijs de Ligt (21) oder auch Weston McKennie (22). Und von einem Trainer Andrea Pirlo.

Stand: 15.03.2021, 15:45