Youth League - warum die deutschen Teams so schwach sind

Es ist die Königsklasse für den Nachwuchs: Die UEFA Youth League wurde im Jahre 2013 gegründet, um jungen Spielern internationale Erfahrungen zu ermöglichen. Teilnahmeberechtigt an der Gruppenphase sind die U19-Mannschaften, deren Profis sich für die Champions League qualifiziert haben - in diesem Jahr also der FC Bayern München, der FC Schalke 04, Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim.

Sebastian Hoeneß, Sohn von Dieter Hoeneß, kennt die magere Bilanz der deutschen Nachwuchs-Mannschaften. "Wir Deutsche haben uns in der Youth League nicht mit Ruhm bekleckert. Das wollen wir ändern" , sagt der U19-Trainer des FC Bayern im Gespräch mit sportschau.de.

Erschreckende Bilanz

Fünf Spielzeiten haben bereits stattgefunden. Seitdem gab es unter anderem sechs spanische Halbfinalteilnehmer, vier englische und drei portugiesische, mit dem FC Schalke 04 aber nur einen deutschen - und das ist nun bereits mehr als vier Jahre her. In der vergangenen Saison war die U19 der Bayern gar die einzige deutsche Mannschaft im Achtelfinale. Schlimmer noch: In den vergangenen drei Spielzeiten erreichten nur zwei von elf deutschen Vereinen die K.o.-Phase.

Hoeneß weiß, warum die Vereine aus dem Ausland meist besser abschneiden: "Bei den Engländern ist zum Beispiel bekannt, dass im Jugendbereich viele internationale Spieler teuer eingekauft werden. Der englische Fußball hat sich aber insgesamt enorm entwickelt. Das zeigt sich auch in den U-Nationalmannschaften. Die Portugiesen und die Spanier sind im Nachwuchs ebenfalls gut.“

Andere Länder, andere Prioritäten

Bayern München in der Youth League gegen Real Madrid

Ein weiterer Unterschied ist, dass in Deutschland die Schule oberste Priorität hat. Das ist nicht in allen Ländern so. Thomas Flath ist U19-Trainer von Borussia Mönchengladbach, war aber auch im Ausland aktiv und sagt: "Bei uns fällt notfalls eine Trainingseinheit für die Schule aus. Bei vielen ausländischen Vereinen liegt der Fokus mehr auf dem Sport. Die Jugendlichen trainieren schon früh unter Profibedingungen."

Deutsche Vereine ziehen nach

Auch künftig wird in den deutschen Nachwuchsleistungszenten die Schule im Mittelpunkt stehen. Dafür aber sind die Zeiten vorbei, in denen lediglich Spieler aus dem Umland verpflichtet wurden. "Auch bei uns passiert es nun häufiger, dass ein U17-Spieler wechselt" , sagt Hoeneß. "Wir schauen früh nach Talenten und verpflichten diese, wenn sie noch nicht so teuer sind wie ein paar Jahre später. Daher haben wir diese Saison zum Beispiel Alex Timossi Andersson oder im Vorjahr Joshua Zirkzee aus den Niederlanden geholt."

Ob das zu besseren Ergebnissen in der am Dienstag (18.09.2018) beginnenden Youth League führt? Hoeneß bezeichnet die eigene Gruppe mit Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen als stark, relativiert aber auch den Ergebnisdruck: "Letztlich geht es in der Youth League darum, dass unsere Spieler, die wir für die Bundesliga ausbilden, Erfahrungen sammeln. Ein gutes Abschneiden wäre ein positiver Nebeneffekt.“

Allerdings ein Nebeneffekt, der dem deutschen Fußball so langsam wieder einmal gut täte.

Stand: 18.09.2018, 08:30