Die Entscheidung um die Fußball-WM 2026 steht an

Die amerikanischen Bewerber bringen zudem in keiner der Kategorien ein "hohes Risiko" mit. In den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen und Kosten für die Organisation beurteilen die WM-Prüfer das Trio allerdings mit einem "mittleren Risiko".

Von hohen und mittleren Risiken

Marokko dagegen erhielt nur 2,7 der fünf Punkte. Grund dafür sind unter anderem Mängel in den Bereichen Stadien, Transport und Hotels. Von den 20 Kategorien, in denen die Bewerber geprüft werden, sind nur sieben grün markiert. In drei weiteren Kategorien sieht die FIFA ein "hohes Risiko".

In einem Punkt schneidet Marokko aber besser ab als die Konkurrenz: Staatliche Unterstützung. Ein Grund dafür ist die strenge Einreisepolitik des US Präsidenten Donald Trump, die gegen FIFA-Richtlinien verstößt. Allerdings hat Trump gerade die Reisefreiheit bei einer möglichen WM garantiert, berichtet die New York Times.