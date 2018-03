Mit 3:0 setzte sich die Niederlande am Montag (26.03.2018) in Genf gegen Portugal durch. Memphis Depay (11.), Ryan Babel (32.) und Kapitän Virgil van Dijk (45.+2) sorgten für den deutlichen Sieg der Niederlande, die damit im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Ronald Koeman den ersten Sieg einfuhr.

Koeman treibt den Umbruch voran

Koeman soll bei der "Elftal" nach der verpassten WM-Qualfikation eine neue Ära einleiten und den längst fälligen personellen Umbruch vollziehen. Die Routiniers Wesley Sneijder und Arjen Robben sind nicht mehr Teil der Nationalmannschaft, Koeman soll in den kommenden Monaten aus den vielen jungen Talenten eine Mannschaft bauen, die schon bei der Europameisterschaft 2020 Erfolg haben kann.

Portugal enttäuscht

Bei der Weltmeisterschaft in Russland muss die Niederlande aber im Gegensatz zu den Portugiesen, die wenige Tage nach dem mühevollen 2:1 gegen Ägypten erneut eine schwache Leistung ablieferten, zuschauen. Portugals Offensive um Superstar Cristiano Ronaldo hing völlig in der Luft, aus dem Mittelfeld kamen kaum Impulse und die Defensive war alles andere als ein Bollwerk. Zu allem Überfluss sah Rechtsverteidiger Joao Cancelo im zweiten Durchgang Gelb-Rot (61.).

In dieser Form wird sich Portugal bei der Endrunde in Russland in einer Gruppe mit Spanien, Algerien und Marokko schwer tun.

Uruguay siegt dank Cavani

Neben den Portugiesen kam am Montag mit Uruguay nur noch ein weiterer WM-Teilnehmer zum Einsatz. Angeführt von Edinson Cavani, der in der 49. Minute das einzige Tor des Abends erzielte, kam Uruguay zu einem knappen Erfolg gegen Wales.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick: