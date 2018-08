WM 2030 - Marokko will es mit Spanien und Portugal versuchen

"Marokko wird sich um die WM 2030 bewerben, daran gibt es keinen Zweifel", sagte Fouzi Lekjaa, der Präsident des marokkanischen Fußball-Verbandes. Allein die Frage nach möglichen Co-Gastgebern, die man im Gegensatz zur gescheiterten Bewerbung für die WM 2026 hinzuziehen will, sei offen.

Erste Treffen mit Portugal und Spanien

Und in dieser Frage kommt es nun zu einer interessanten Entwicklung. Denn nachdem eine gemeinsame Bewerbung mit Tunesien und Algerien unwahrscheinlicher wird, könnte sich ein ungewöhnlicher Zusammenschluss mit Spanien und Portugal ergeben. Marokkanischen Medien zufolge hat es bereits mehrere Treffen mit Verantwortlichen aus den Verbänden der beiden europäischen Ländern gegeben.

Nur wenige Kilometer trennen Marokko und Spanien durch die Straße von Gibraltar. Vor allem politische Spannungen zwischen Algerien und Marokko, die sich an Grenzschließungen und am Status der Westsahara entzünden, lassen auf der anderen Seite ein Bündnis der drei Maghreb-Staaten weniger wahrscheinlich erscheinen. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.

Für Marokko ist es nach 1994, 1998, 2006, 2010 und 2026 der sechste Versuch, eine WM ins Land zu bekommen. Die Konkurrenz könnte wie schon bei der Vergabe der WM 2026, als das Turnier in die USA, Mexiko und Kanada ging, stark bis übermächtig sein. Und weiterhin sprechen Menschenrechtsfragen eine klare Sprache: Homosexuelle Handlungen beispielsweise stehen unter Strafe. Pressefreiheit, Religionsfreiheit und die freie Meinungsäußerung gelten zumindest als eingeschränkt.

Große Konkurrenz aus Europa, Asien und Südamerika

Uruguay bewirbt sich gemeinsam mit Argentinien und Paraguay. Hier wird besonders damit geworben, dass hundert Jahre nach der ersten WM 1930 in Uruguay das Turnier zum Ort seiner Premiere zurückkehren soll. Erster Schönheitsfehler: Uruguays Verband steht seit gut einer Woche unter Verwaltung der FIFA. Der bisherige Verbandspräsident Wilmar Valdez war am 31. Juli nach dem Auftauchen möglicherweise kompromittierender Tonaufnahmen zurückgetreten. Diese sollen mit Bestechungs- oder Erpressungsfällen in Verbindung stehen.

Weitere bestätigte Pläne für eine Bewerbung gibt es noch nicht, mehrere Verbände haben aber schon inoffiziell Interesse angekündigt. Dazu gehört mit England einer der wichtigsten Verbände der FIFA, der es mglicherweise mit den anderen Verbänden des Königreichs aus Wales, Schottland und Nordirland versuchen wird. Auch eine noch unklare Konstellation aus Fernost mit Südkorea, Nordkorea, Japan und China ist im Gespräch. Harte Gegner für Marokko, das im sechsten Versuch doch endlich erfolgreich sein will.

nch | Stand: 30.08.2018, 08:00