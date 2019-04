Ole Gunnar Solskjaer hat es nicht leicht dieser Tage. Der Nachfolger von José Mourinho auf der Trainerbank von Manchester United erlebt seine erste große Krise. Auf einen Rekordstart mit 13 Siegen in seinen ersten 17 Pflichtspielen folgt die Ernüchterung: sechs Pleiten aus den jüngsten acht Partien. Auf das Aus in der Champions League gegen den FC Barcelona folgte eine herbe 0:4-Klatsche in der Liga am Ostersonntag (21.04.2019) gegen den FC Everton. Die Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison ist in Gefahr.

Die letzte Rettung ist das Duell mit Manchester City am Mittwoch, ein Nachholspiel des 31. Spieltags. United muss gewinnen, um noch eine Chance auf einen Platz in den Top vier zu haben - doch genau darin liegt das Dilemma von Solskjaer und seinem Team. Denn ein Sieg, sogar ein Punktgewinn, würde Liverpool in die Pole Position um die englische Meisterschaft katapultieren.

Leichtes Restprogramm für beide Titelkandidaten

Ein Albtraum für United. Schließlich könnte der Erzrivale seine erste Meisterschaft seit 1990 feiern und die 19. insgesamt. Rekordmeister ManUnited steht bei 20, hat seit 2013 aber selbst keinen Titel mehr gewonnen.

Es ist also ausgerechnet der große Rivale von Liverpool und zugleich Stadtrivale von ManCity, der das Duell um die englische Meisterschaft mutmaßlich entscheiden wird. Denn angesichts des Restprogramms der beiden Titelkandidaten rechnen Experten auf der Insel kaum mehr mit einem Ausrutscher der beiden Top-Teams.