Toni Kroos, nochmal Lust auf die Bundesliga?

Sportschau. . 09:05 Min. . Das Erste.

Im Sommer kommt ein Dokumentarfilm über Toni Kroos in die Kinos. Vorab hat der Nationalspieler im Interview mit Philipp Nagel über eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga gesprochen, über Social Media in der Real-Kabine und Sergio Ramos.