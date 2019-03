Sport inside: Maradona in Mexiko

sport inside | 12.03.2019 | 09:27 Min. | Verfügbar bis 12.03.2020 | WDR

Diego Maradona trainiert den mexikanischen Zweitligisten Dorados de Sinaloa. Ausgerechnet Sinaloa, der Bundesstaat in Mexiko, in dem der Drogenkrieg besonders heftig tobt. Auch die Besitzer des Klubs, für den Maradona arbeitet, sind in eine fragwürdige Gesellschaft. Aber der einstige "Fußballgott" fühlt sich trotzdem wohl.