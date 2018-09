Red-Bull-Duell Leipzig gegen Salzburg - Moralische Bedenken

sport inside | 19.09.2018 | 10:20 Min. | Verfügbar bis 19.09.2019 | WDR

Die Europa League startet in die neue Saison - mit zwei vom selben Sponsor Red Bull unterstützen Klubs in der Gruppe B. Das sorgt bei der Konkurrenz für Bedenken, es geht an die Grundfeste des Fußballs. Autor: Matthias Wolf