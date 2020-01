Video: Kahn zurück beim FC Bayern

"Titan" Oliver Kahn nimmt am heutigen Donnerstag (02.01.2020) seine Arbeit beim Rekordmeister FC Bayern auf und bezieht ein eigenes Büro an der Säbener Straße. Die Erwartungen an ihn sind hoch - Ende 2021 soll er Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge beerben. | video