Hakeem al-Araibi - Gefoltert im Nationaltrikot

Sportschau. . 38:21 Min. . Das Erste. Von Jochen Leufgens, Robert Kempe.

Die Geschichte von Hakeem al-Araibi mit Folter, Haft und Todesängsten scheint ein gutes Ende zu finden. Der bahrainische Fußballer ist zurück in Australien, in Sicherheit. Aber sein Fall bleibt ein politischer Skandal, der bis in die Spitze der FIFA ausstrahlt.