Frauen-Bundesliga-Sprecher Dietrich: "Herausragendes Signal für den Frauenfußball"

Siegfried Dietrich, Sprecher des Ausschusses Frauen-Bundesligen, spricht im Interview über die verkauften 90.000 Karten für das Frauen-Länderspiel England gegen Deutschland am 9. November. Außerdem erinnert er sich an das Zuschauer-Rekordspiel beim WM-Finale 1999 in Pasadena. | audio