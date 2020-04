Video: Horst Heldt: "Was die Experten empfehlen, das wird eingehalten"

Sportschau. . 02:00 Min. . Das Erste.

Der 1. FC Köln hat das Mannschaftstraining am Geißbockheim wieder aufgenommen. FC-Sportchef Horst Heldt beschreibt in einem Video-Pressegespräch, wie der "Alltag" in Corona-Zeiten abläuft. | video