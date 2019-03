Endspurt in Europas Ligen - Wer holt sich die Titel?

Sportschau. . 01:43 Min. . Das Erste.

Nach der Länderspielpause beginnt die heiße Phase in Europas Ligen. In Frankreich und Italien ist die Meisterschaft quasi entschieden. Spannender geht's in England und in Portugal zu. Ein Überblick.