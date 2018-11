Didier Drogba – Karriereende mit 40 Jahren

Didier Drogba hat seine Fußball-Karriere beendet. Nach vielen erfolgreichen Jahren in der Premier League spielte der Ivorer zuletzt in den USA in der ersten und zweiten Liga.