WM in Katar: Eröffnungsspiel um 11 Uhr, Finale um 16 Uhr

Die FIFA hat die Anstoßzeiten für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 bekannt gegeben. Das Eröffnungsspiel wird am europäischen Vormittag angestoßen, in der Vorrunde gibt es stets vier Spiele am Tag. | mehr