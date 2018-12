Videobeweis kommt in der Champions League schon im Achtelfinale

Das beschloss das Exekutivkomitee der UEFA bei seiner Sitzung am Montag (03.12.2018) in Dublin. Die ersten Spiele der Champions League mit Videobeweis werden damit vom 12. Februar bis zum 13. März 2019 ausgetragen.

Vorgezogener Start durch mehr Vertrauen

Eigentlich sollte der Video-Assistent in der Champions League erst mit Beginn der Saison 2019/20 eingeführt werden.

Reaktion auf Fehlentscheidungen?

Die UEFA hatte sich lange gegen die Einführung gesperrt. Als beispielsweise in Deutschland und in Italien schon Testphasen liefen, winkte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin noch ab. Ende September aber kündigte die UEFA nach den positiven Erfahrungen bei der WM in Russland die Einführung in der Champions League 2019 an. Ceferin sagte: "Wir sind überzeugt, dass wir jetzt genug Zeit haben, um den Video-Assistenten effizient und erfolgreich einzuführen."

Schon die Ankündigung der Einführung war eine Kehrtwende, die Vorverlegung des Starts wirkt nun wie eine Reaktion auf einige krasse Fehler im Halbfinale der Champions League 2017/18 sowie zuletzt in der Gruppenphase 2018/19. Manchester Citys Raheem Sterling war beim 6:0 seiner Mannschaft gegen Schachtjor Donezk über seine eigenen Füße gestolpert - und bekam dafür einen Elfmeter. Auch eine umstrittene Rote Karte gegen Cristiano Ronaldo von Juventus Turin sorgte für Diskussionen.

Stand: 02.12.2018, 20:37