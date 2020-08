Mutige Entscheidung der UEFA: Das Exekutivkomitee hat am Dienstag (25.08.2020) beschlossen, beim UEFA-Superpokal 2020 am 24. September in Budapest eine gewisse Anzahl an Zuschauern - bis zu 30 Prozent der Stadionkapazität - ins Stadion zu lassen, um die Auswirkungen einer solchen Öffnung zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs eingehend zu testen.

Damit wird die Partie des FC Bayern gegen den FC Sevilla in der schmucken EM-Arena der ungarischen Hauptstadt zum Versuchsprojekt. Das nach Ungarns Fußball-Legende Ferenc Puskas benannte Stadion wurde am 15. November 2019 mit einem Freundschaftsspiel der ungarischen Fußballnationalmannschaft gegen Uruguay eröffnet. Damals kamen 67.156 Zuschauer. In der Spielstätte sind drei Spiele der deutschen EM-Gruppe sowie ein Achtelfinale geplant.

Karl-Heinz Rummenigge argumentiert ähnlich

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Triple-Sieger Bayern München dürfte den Vorstoß begrüßen, denn er kämpft weiter für eine schnelle Rückkehr der Fans in die deutschen Stadien. "Der Fußball braucht für seine Kultur Zuschauer", sagte Rummenigge bei Bild live, "deshalb müssen wir alle ein großes Interesse daran haben, dass so zeitnah wie möglich Zuschauer wieder im Stadion zugelassen werden."

Vonseiten der Politik gab es zu diesem Thema zuletzt äußerst reservierte Aussagen. Rummenigge hofft auf einen "Doppelpass " mit den Bürgervertretern und betonte: "Ich glaube, es ist wichtig, dass man uns Vertrauen gibt. Wir sind dazu bereit, wir sind dazu in der Lage, wir sind nicht arrogant. Ich bin überzeugt, dass der Fußball das leisten kann."

Der Fußball hoffe nicht auf vollbesetzte Stadien, ergänzte Rummenigge. "Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist, vielleicht 15 bis 20 Prozent der Sitzplätze besetzen zu können, um wieder etwas Atmosphäre und Emotionalität reinzubringen".

UEFA-Boss prescht vor

Die UEFA ist offensichtlich nahe bei Rummenigges Argumenten. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass alle anderen UEFA-Spiele bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werden, wie von der UEFA-Exekutive ursprünglich am 9. Juli 2020 entschieden. Die Administration werde die Situation weiter beobachten.

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin kommentierte die Entscheidungen wie folgt: " Einerseits war es uns wichtig zu zeigen, dass auch in schwierigen Zeiten Fußball gespielt werden kann, andererseits verliert unser Sport ohne die Fans einen Teil seines Charakters. Wir hoffen daher, dass wir den UEFA-Superpokal in Budapest als ,Testballon’ und Startschuss für die Rückkehr der Zuschauer zu unseren Spielen nutzen können."

Man stehe in engem Austausch mit dem Ungarischen Fußballverband und der ungarischen Regierung im Hinblick auf die Ergreifung der geeigneten Maßnahmen, "um die Gesundheit aller Akteure und Zuschauer zu gewährleisten" . Ceferin versprach: "Bezüglich der Sicherheit der Menschen werden wir keinerlei Risiken eingehen."

