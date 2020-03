UEFA-Kongress - der DFB will seine Stimme zurück

Am Dienstag (03.03.2020) steht die Wahl eines neuen Mitglieds im UEFA-Exekutivkomitees an. Es gibt nur einen Kandidaten: Dr. Rainer Koch, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes. Die Wahl von Rainer Koch, dem DFB-Präsident Fritz Keller nach einer Absprache den Vortritt ließ, soll das Ende der Nachwehen von Reinhard Grindels Rücktritt als DFB-Präsident sein.

Koch soll die Lücken von Reinhard Grindel schließen

Denn Grindel war im April 2017 beim UEFA-Kongress in Helsinki für eine vierjährige Amtszeit in das wichtigste Gremium des europäischen Fußballs gewählt worden. Am selben Tag entsandten ihn die Delegierten der UEFA für zwei Jahre in den FIFA-Rat, dem mächtigsten Organ im Weltfußball.

Doch dann stellte sich heraus, dass Grindel eine Luxusuhr als Geschenk eines ukrainischen Funktionärs angenommen hatte, zudem wurde ihm der Bezug eines Zusatzeinkommens über eine GmbH des DFB vorgeworfen - Rücktritt. Grindel schied aber nicht nur beim DFB aus. In den beiden Gremien und UEFA und FIFA hinterließ er die gleichen Lücken, wie einst sein Vorgänger Wolfgang Niersbach. Dass der DFB seit Grindels Rücktritt ohne Stimmen in den beiden Gremien war, ist problematisch. In der UEFA läuft der Machtkampf zwischen den Spitzenklubs, den Verbänden und den nationalen Ligen um eine Neustrukturierung der Champions League. Und dann ist da noch die Sperre von Manchester City, deren Durchsetzung auch im Interesse deutscher Spitzenklubs ist.

Die deutsche Mitsprache soll nun wieder möglich werden, wenn Koch die Lücken Grindels schließt. Doch das ist nicht so einfach.

Vorerst nur ein Jahr UEFA, Geduld bei der FIFA

Zwar kann Koch beim UEFA-Kongress in Amsterdam die erste Lücke schließen. Allerdings wird er nur für ein Jahr gewählt, weil das die restliche Amtszeit Grindels ist. Erst 2021, wenn reguläre Wahlen anstehen, kann Koch für vier volle Jahre kandidieren. 2029 ist für Koch dann spätestens Schluss bei der UEFA. Ein Funktionär darf nur drei Amtszeiten antreten, und auch das eine Jahr gilt laut UEFA-Statuten als eine Amtszeit. Bei einer Wiederwahl darf ein Bewerber das 70. Lebensjahr nicht vollendet haben, diese Regel unterschreitet der heute 61-Jährige bei allen theoretisch denkbaren Wiederwahlen.

Geduld gefragt ist dagegen beim FIFA-Rat. Nach Grindels Ausscheiden bestimmte das UEFA-Exekutivkomitee Frankreichs Verbandspräsidenten Noël Le Graët als Zwischenlösung. Doch Le Graët will den Platz nun keineswegs für die Deutschen wieder frei machen - der 78-Jährige steht in Amsterdam regulär zur Wahl und profitiert davon, dass es bei der FIFA keine Altersbeschränkung gibt. Koch wollte die Konfrontation vermeiden. "Mit Blick auf die deutsch-französische Freundschaft sowie aus Respekt vor Noël Le Graët und seiner Verdienste um den Fußball war es für mich klar, auf eine Kandidatur zu verzichten und keinen doppelten Wahlkampf zu machen", sagte Koch DFB-Angaben zufolge. Vielleicht auch mit Blick darauf, dass sich im FIFA-Rat bald einiges tut.

Im FIFA-Rat werden Plätze frei - und was passiert mit Sorokin?

Denn die UEFA hat im FIFA-Rat neun Sitze. Drei davon gehören den europäischen FIFA-Vizepräsidenten, einer ist nun für Le Graët vorgesehen und ein weiterer muss von einer Frau besetzt sein. Derzeit ist das Evelina Christillin aus Italien. Die anderen Plätze wären für Koch denkbar - und für einige europäische Vertreter enden 2021 die Amtszeiten. Hier könnte Koch einen Wahlkampf anstreben oder hinter den Kulissen eine einvernehmliche Lösung ausverhandeln.

Und es bleibt die Frage nach dem FIFA-Ratsmitglied Alexey Sorokin. Laut des WADA-Urteils gegen Russland darf kein russischer Vertreter in den entscheidenden Gremien der Weltverbände des Sports mehr sitzen. Die FIFA kommentiert die Personalie auf Anfrage nicht. Da Russland gegen die Strafen vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch eingelegt hat, dürfte dieser Sitz im FIFA-Rat nicht allzu schnell frei werden. Doch auf einen Sitz im FIFA-Rat wird der DFB nach den ungeplanten Rücktritten von Niersbach und Grindel ohnehin zunächst keine großen Ansprüche stellen können.

Stand: 02.03.2020, 18:50