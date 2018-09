UEFA sehr zufrieden mit Financial Fair Play

Audio: Financial Fairplay - Eine Geschichte des Scheiterns

Sportschau | 11.10.2017 | Länge: 04:55 Min.

Mit viel Lärm wechselte Neymar in diesem Sommer für eine Rekordablösesumme zu Paris St. Germain. Finanzkontrolleure der UEFA vermuten jedoch einen Verstoß gegen das Financial Fairplay. Aber was genau ist das eigentlich, wie funktioniert es und funktioniert es überhaupt? | audio