Die noch nicht bestätigte, aber sehr wahrscheinliche Lösung lautet nun: St. Petersburg bekommt das Endspiel 2021. München ist 2022 und damit genau zehn Jahre nach dem dramatischen "Finale dahoam" des FC Bayern gegen Chelsea wieder dran. 2023 bekommt London den Zuschlag, 100 Jahre nach Eröffnung des legendären Wembley Stadions.

Auslosung der EURO 2020

Hier geht es um das Prozedere der Auslosung der Endrunde. Die EM wird mit 24 Teilnehmern von zwölf Gastgebern ausgetragen, das macht das Turnier zu einer logistisch komplizierten Angelegenheit. Auch die Zeremonie zur Ermittlung der sechs Vorrundengruppen am 30. November in Bukarest ist speziell. Es wird wohl ein System aus Setzen und Ziehen geben, das die UEFA-Funktionäre nun offiziell verabschieden.

Alle qualifizierten Gastgeber müssen in ihrer Heimgruppe spielen. Für Deutschland ist das die Gruppe F. Ausgeschlossen sind für die deutsche Mannschaft Gruppenspiele mit anderen Gastgebern wie England, den Niederlanden, Spanien oder Italien, die definitiv in ihren Gastgebergruppen landen.

Je nachdem, welchen Lostopf die deutsche Mannschaft auf Grundlage der Leistungen in der EM-Qualifikation erreicht, wird sie also auf die jeweilige Position 1 - 4 in ihrer Gruppe gesetzt. Ungarn kann als Co-Gastgeber dieser Gruppe nicht im gleichen Lostopf sein. Mannschaften ohne Gastgeberrecht wie Weltmeister Frankreich oder Titelverteidiger Portugal werden aus ihren Töpfen frei zugelost.

DFB nicht mit am Tisch

All diese Entscheidungen trifft das Exekutivkomitee, ohne dass ein Vertreter des DFB mit am Tisch sitzt. Seit dem Rücktritt von Reinhard Grindel als DFB-Präsident ist dessen Platz in dem Gremium unbesetzt. Am 3. März 2020 soll dieser beim UEFA-Kongress in Amsterdam wieder vergeben werden. Möglicherweise zieht dann DFB-Vizepräsident Rainer Koch in das Gremium ein.