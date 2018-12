Bis dahin gilt das aktuelle Format - immer unter der Vorgabe, dass der deutsche Fußball seine Position in der Fünfjahreswertung unter den ersten vier Rängen hält.

Rolle der Pokalsieger ist noch unklar

Die Zugangsliste der UEFA lässt aber eine große Frage zurück: Was passiert mit den Pokalsiegern? Im Gegensatz zur aktuellen Ausgabe der Liste sind die 55 Pokalsieger der 55 UEFA-Verbände nicht erwähnt. Ein UEFA-Sprecher sagt am Telefon: "Dieses Thema ist noch nicht besprochen worden." Damit sei völlig offen, ob die Pokalsieger überhaupt wie jetzt automatisch mitspielen.

Wahrscheinlich erscheint es aber, dass die UEFA den Pokalsiegern wie bisher ein Startrecht einräumen wird. Unklar wäre, an welcher Stelle sie einsteigen: In der Gruppenphase der Europa League? Oder in der Qualifikation? Müssen einige Länder ihre Pokalsieger in die Europa League 2 schicken? Diese Frage müsse noch diskutiert und beantwortet werden, sagt die UEFA. Einen Zeitplan gebe es nicht.

Fest steht: Wenn der DFB-Pokalsieger wie bisher in die Gruppenphase der Europa League darf, wird nur eine Mannschaft aus der Bundesliga dabei sein.

