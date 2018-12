UEFA beschließt Einführung der "Europa League 2"

Das beschlosss das Exekutivkomitee der UEFA bei seiner Sitzung am Sonntag (02.12.2018) in Dublin. Der Arbeitstitel laute "Europa League 2", teilte der Verband mit. Durch den dritten Wettbewerb werden mindestens 34 der 55 in der UEFA organisierten Länder in den Gruppenphasen der Wettbewerbe mitspielen, so die UEFA. Bislang seien es nur 26. "Es gibt mehr Spiele für mehr Klubs", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Gespielt wird Donnerstags um halb fünf

Und einige Details wurden schon bekannt gegeben:

Teilnehmer: Die Champions League soll weiter 32 Teams haben, die Europa League soll von 48 auf 32 Teams verkleinert werden. Der neue Wettbewerb soll ebenfalls 32 Teilnehmer haben und so die Gesamtzahl der europäisch spielenden Klubs auf 96 erhöht werden.

Format: 32 Mannschaften sollen in acht Vierergruppen spielen.

Abstieg: So wie Mannschaften aus der Champions League absteigen, sollen Teams aus der Europa League in den neuen Wettbewerb absteigen können. Die acht Mannschaften, die in der Europa League Dritte ihrer Gruppen werden, spielen in einer K.o.-Runde gegen die acht Gruppenzweiten des neuen Wettbewerbs um einen Platz im Achtelfinale. Dort warten dann die achte Gruppensieger der "Europa League 2" auf die acht Gewinner.

Belohnung: Der Sieger des Wettbewerbs erhält ein Startrecht in der folgenden Saison der Europa League.

Anstoßzeit: An den jetzigen Anstoßzeiten von Champions League soll sich nichts ändern. Für den neuen Wettbewerb und die Europa League ist die UEFA daher an einem neuen Termin fündig geworden: Donnerstags um 16:30 Uhr sollen die beiden weniger wertigen Wettbewerbe teilweise ihre Spiele austragen.

Endspiel-Termine: Alle drei Finals will die UEFA 2022 erstmals binnen einer Woche austragen: Mittwoch (Europa League 2), Donnerstag (Europa League) und Samstag (Champions League.

Deutsche Klubs: Als Tabellendritter der aktuellen Fünfjahreswertung würde Deutschland seinen Tabellensiebten in den Wettbewerb schicken - und zwar in den Playoffs, die vor der Gruppenphase stattfinden.

Abstieg aus Champions League wird neu geregelt

Wichtig ist auch: Ab 2021 wird der Abstieg aus der Champions League in die Europa League ebenfalls neu geregelt. Auch hier kommen die Gruppensieger der Europa League ins Achtelfinale. Die Gruppenzweiten spielen gegen die Gruppendritten der Champions League die restlichen Teilnehmer aus.

"Es gab die Forderung der Klubs nach mehr Chancen, an den Wettbewerben teilzunehmen", sagte Ceferin. Es sei gelungen, die Qualität und die Inklusion in den Klubwettbewerben zu steigern. Er lobte außerdem, dass nun für alle Klubs in den beiden unteren Wettbewerben ein größerer Mindestbetrag an Einnahmen sicher sei.

Stand: 02.12.2018, 20:37