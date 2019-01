Harry Kane verletzt - der "Worst Case" für die Tottenham Hotspur ist eingetreten. Der Mittelstürmer der "Spurs" zog sich am Sonntag (13.01.2019) in den letzten Minuten der Partie gegen Manchester United (0:1) eine Knöchelverletzung zu, deren Schwere derzeit noch gar nicht abzusehen ist.

Wegen der massiven Schwellung konnte das Gelenk noch nicht gescannt werden - allerdings vermutet die englische Presse eine längere Ausfallzeit des eigentlich unersetzbaren Torjägers. "Tottenham fürchtet vier Wochen Pause" , ist in "The Daily Telegraph" zu lesen, Kane selbst soll diese Vermutung geäußert haben. Der 25-Jährige hat Erfahrung mit Knöchel-Blessuren, sie begleiten ihn schon über seine ganze Karriere.

Sieben Mal ohne Kane

Wie der "Telegraph" vorrechnet, droht Kane in mindestens sieben Partien auszufallen: Im Rückspiel des Ligapokals gegen den FC Chelsea, in vier Premier League-Spielen sowie im FA -Cup-Duell mit Crystal Palace. Und am Horizont droht schon die nächste Champions-League-Runde: Am 13. Februar trifft Tottenham im Achtelfinal-Hinspiel auf Borussia Dortmund - selbst da könnte es knapp werden mit einem Kane-Einsatz.

Das Ganze trifft die "Spurs" im Moment umso härter, da Kane nicht der einzige Ausfall ist. Mittelfeld-Abräumer Moussa Sissoko zog sich am Sonntag schon in der Anfangsphase der Partie eine Leistenverletzung zu, befürchtet wird ein Faserriss. Auch ihm drohen drei Wochen Pause. Und Kanes Sturmpartner Heung Min Son ist nach dem Manchester-Spiel zum Asien-Cup abgereist. Sollte Südkorea dort das Finale erreichen, wäre er bis Anfang Februar unterwegs.

Jetzt muss Llorente ran

Drei absolute Leistungsträger fallen also aus, zudem wechselte Sechser-Backup Mousa Dembele jüngst nach China, spielt dort ab jetzt für Roger Schmidts Beijing Guoan.

Coach Mauricio Pochettino, der mit seinem Team nun schon neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool beklagt, hat damit noch genau einen Stürmer, den er jetzt bringen kann: Altstar Fernando Llorente. Der etwas hüftsteife Spanier wollte eigentlich in der Winterpause zurück in die Heimat wechseln - das kann er jetzt vergessen. Er muss bei Tottenham in die Bresche springen.

oja | Stand: 15.01.2019, 14:03