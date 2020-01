In die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs wird Kroos ganz gewiss irgendwann mal aufgenommen werden. Aber wo wird er landen, wenn in 30 Jahren die besten deutschen Fußballer aufgezählt werden? In der Kategorie "Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus" oder Nuancen tiefer bei "Gerd Müller, Günter Netzer, Rudi Völler"?

"Gerne im Hintergrund"

"Auf dem Weg zum Erfolg spiele ich gerne eine Hauptrolle. Wenn es dann geschafft ist, trete ich gerne in den Hintergrund" , hat Kroos mal dem "Kölner Stadt-Anzeiger" gesagt. Das könnte ihn die höchste Kategorie kosten. Einzig die tätowierten Arme hat er mit den schillernden Vertretern der Branche gemein.

Am Samstag (01.02.2020) spielt Kroos mit Real gegen Atlético. Ausschnitte der Partie werden in der Sportschau ab 18 Uhr zu sehen sein. Mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona geht Real als Tabellenführer der Primera Division in das Derby. Seit 2014 spielt er für die "Königlichen", die zweite Meisterschaft könnte es werden. Der fünfte Titel in der Champions League ist auch noch möglich, dazu kommt einer, der in der Sammlung fehlt: Europameister war Kroos noch nie.

Löw vertraut Kroos weiter

Jérôme Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels wurden im März 2019 von Joachim Löw - bis auf Weiteres - aus der Nationalmannschaft verbannt. Toni Kroos blieb. Bundestrainer Löw vertraut dem Raumdeuter, dem Kontrolleur, dem Oberkellner weiter.

Kritiker nennen Kroos auch einen "Stehgeiger": zu langsam, zu viele Querpässe, zu zahm in der Defensive. Es ist letztlich ein wunderschönes Kompliment. Den Takt von Real Madrid und der deutschen Nationalmannschaft zu bestimmen und dabei auf manche Zuschauer wie ein Stehgeiger zu wirken, das ist die höchste Kunst.

Im Kinofilm "Kroos" sagt der Hauptdarsteller: "Ich habe Vertrauen in mich. Es ist aber nicht immer so einfach wie es aussieht. Aber wenn es leicht aussieht, habe ich meinen Job gemacht."

Stand: 31.01.2020, 14:34